Dile adiós a las uñas enterradas utilizando este truco infalible

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tener que lidiar con una uña enterrada puede resultar bastante doloroso, pues incomoda al caminar y es necesario desenterrarlas lo más pronto posible. Puede que hayas intentado hacerlo, pero no lo hayas logrado, por suerte existen algunos consejos para que lo hagas fácilmente y sin mucho dolor, así que toma nota a la siguiente recomendación. Recuerda acudir con algún profesional en el caso de que el problema siga o notes alguna complicación o exceso de dolor, ya que las soluciones caseras no sustituyen la de algún profesional.

Acaba con las uñas enterradas

Debes cortar la uña que está encarnada es necesario hacerlo en línea recta, pues de esta manera la forma no contribuirá a que se direccione mal. Lo ideal es que un profesional retire la uña, ya que estos están completamente capacitados para hacerlo. En el caso de que no quieras lastimarlos, entonces una gran solución es el remojando lo pies. Con dicho truco el tratar de retirarlas no ocasionará dolor como lo pudieran hacer otros métodos, el procedimiento es sencillo. Tendrás que remojar los pies en agua fría y sal por algunos minutos, repitiendo de tres a cuatro veces por día. Esto será bueno para ablandar la uña y además desinfectar la zona. Tendrás que realizar este procedimiento hasta que poco a poco sea mucho más sencillo remover la uña enterrada.

Para finalizar, también es recomendable aplicar aceites esenciales, pero de esta manera la uña y la piel se ablandará facilitando el proceso, además de que con este truco el dolor disminuirá considerablemente. Solamente frota aceite esencial suavemente sobre la zona dañada y poco a poco será mucho más sencillo retirar. O también puedes utilizar un hilo dental, pero al realizarlo debes hacerlo con precaución, ya que de lo contrario puedes resultar lastimado. El método del hilo dental será bueno al cambiar la uña de dirección. Para ejecutarlo debes de levantar el borde de la uña que esta encarnada y colocar el hilo.

Cómo evitar que vuelva a suceder

Con los trucos anteriores podrás despedirte de las uñas encarnadas, pero también es recomendable conocer cómo puedes evitarlas. Para esto, el sitio web Medical News Today otorga las siguientes recomendaciones:

Lava el cortaúñas antes y después de usarlo. El uso de cortaúñas sucios puede introducir bacterias e infecciones en la piel de debajo de la uña.

No cortes las uñas de los pies muy cortas. La uña no debe ser mucho más corta que el dedo. Cortar una uña del pie tan corta que duela o sea mucho más corta que el dedo aumenta el riesgo de que la uña crezca con una forma inusual.

Corta las uñas de los pies de forma recta. Las formas redondeadas o puntiagudas crean bordes deformes que pueden crecer en la piel.

Use zapatos que le queden bien. Los zapatos demasiado apretados pueden pellizcar los dedos, lo que puede provocar una uña encarnada. Los zapatos con punta también pueden aumentar el riesgo, sobre todo cuando son incómodos o pellizcan los dedos.

Con información de: ensedeciencia.com