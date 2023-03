Explota una fábrica de chocolates y deja 2 muertos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Dos personas murieron y nueve están desaparecidas tras una explosión ocurrida el viernes en una fábrica de chocolate en la localidad de West Reading, Pensilvania, indicó la prensa local, que también dejó personas heridas.

La explosión se produjo el viernes antes de las 17:00 horas en la planta de la compañía RM Palmer y la explosión envió llamas, humo, polvo y escombros hacia el cielo, mostró un video del momento capturado por la televisión local, así como escombros apilados en la calle con al menos un incendio que seguía ardiendo horas después.

“Todavía se están realizando esfuerzos de rescate en la escena”, dijo el jefe de policía de West Reading, Wayne Holden, en un breve comunicado que leyó a los periodistas. Además de los fallecidos y los desaparecidos, seis personas fueron llevadas a un hospital, dijo al canal la agencia local de gestión de emergencias.

#PA

“A massive explosion [in a factory that produces chocolate] rocked the Reading skyline on Friday evening, sending debris flying through the air and triggering a multi-alarm fire.” pic.twitter.com/KAwte0kB6e

— Shane B. Murphy (@shanermurph) March 24, 2023