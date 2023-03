Joven estalla en contra de Testigos de Jehová en España

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Se hizo viral el vídeo de una joven española que habla sobre lo que vivió cuando formaba parte de la religión Testigos de Jehová. La chica llamada Soraya Narez menciona que ella fue expulsada de dicha organización religiosa y que fue excluida por algunas de sus personas cercanas que formaban parte de esta religión junto con ella.

Soraya mencionó que durante toda su vida fue parte de esta organización y que el día de la expulsión fue muy duro para ella.

“Yo he sido toda mi vida de testigo de Jehová, más o menos hasta los 25 años y es una decisión muy dura por la expulsión, la expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia te puede volver a hablar”, dijo.

También habló sobre como está viviendo las noticias acerca de los Testigos de Jehová.

“Ver como ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión y yo me pregunto toda esta información que tenéis en vuestra web, en vídeos en Atalayas en despertad sobre el trato con los expulsados, ¿En qué queda?”, afirmó.

La joven compartió que tiene dudas sobre las intenciones de esta denuncia, pero que ella quiere maximizar la voz de los afectados.

“Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación, diciendo Soraya ha dejado de ser Testigo de Jehová, y saber que nadie de tu va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia, para que ahora digáis que es voluntario”.

“Yo hasta entonces no había hablado porque he recuperado mi vida, he recuperado mi libertad, me ha costado muchísimo”, cerró la joven.

Con información de: telediario.mx