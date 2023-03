Motivación, problemas de conducta y bullying

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

En las escuelas mucho se habla de bullying, en las últimas semanas incluso las redes se han horrorizado por los terribles resultados de algunas agresiones que han llegado a extremos.

Lo más fácil siempre es buscar culpables y no saber cómo atender las diversas situaciones, es más sencillo para el docente culpar a los padres por ser tan permisivos con sus hijos y a los padres culpar al maestro por no poner reglas en su salón de clases.

Aunque no soy mamá, entiendo ambas perspectivas, no hay que ser un genio al respecto. Se trata más bien de un poco de sentido común. Cosa que tristemente cada vez hace más falta en nuestra sociedad.

Como docentes muchas veces nos hemos enfrentado al problema de que no podemos sancionar a los alumnos porque hay represalias hacia nosotros, tareas extras, castigos, dejar a los alumnos sin recreo o sin alguna actividad, enviar a la dirección o algunos castigos considerados normales hoy son antipedagógicos.

Y como padres un coscorrón, un grito, una reprimenda en público hoy es maltrato y los padres son juzgados; cuando honestamente deberían ser ellos los primeros en poner límites a sus pequeños. Ojo, jamás apoyaré la violencia física o verbal ni conductas como los chantajes o demás absurdos que algunos padres utilizan para tratar de controlar a sus hijos; pero de las llamadas de atención que planteo al “maltrato” hay una enorme diferencia.

Como docentes es nuestra responsabilidad identificar lo que significa bullying o acoso escolar algunos de los casos que se han denunciado y que han llegado a extremos pudieron haberse evitado con un apoyo especifico y atención oportuna, pero de igual manera la respuesta de los padres que tanto sonó en redes no fue la adecuada.

Mi papá (un padre muy presente, un súper héroe que hasta la fecha siempre ha estado para defenderme, para apoyarme y hasta para consentirme) me hubiera entregado el mismo a las autoridades si hubiera yo agredido a algún compañero ya no hablemos de intentar sacarme del país por asesinato. Definitivamente, la autoridad de los padres ha cambiado de objetivo en algunos contextos.

Aunque, bueno, también es cierto que la sociedad no es para nada la misma hoy que hace 20 años, y con tantos cambios nuestros alumnos siguen necesitando valores, habilidades sociales, comunicación y mucha resiliencia.

Como docentes es importante que podamos enseñarles a nuestros niños y niñas que así como hay personas que suman, hay otras que restan, que habrá en este mundo compañeros que podrán sacar lo mejor de ti y otros que se quedaran mirando.

Que nuestros verdaderos amigos darían la vida por ti, pero también a quienes te la quitarían sin dudarlo, y es difícil aprender a reconocer la diferencia.

Nuestros alumnos deben aprender mediante experiencia que mientras para unas personas eres una estrella que brilla, para otras su intención es apagarte, que habrá quienes te absorben toda tu energía y que sin duda en cambio hay otras que te transmiten su positividad.

Esta voz docentes siempre estará a favor de cultivar los valores en mi clase y en mi vida, pero que podemos reconocer personas con los mismos ideales; una frase que me encanta y ha dado sentido a mi práctica docente muchas veces es “para que juntarse con lobos y aprender a aullar, cuando puedes juntarte con estrellas y aprender a brillar”.

Aunque también nos enfrentamos a veces a la otra cara de la moneda, donde hay personas cuyo valor más grande son ellas mismas, que siempre habrá en el camino personas que te quieren y otras que solo se quieren…

Como docentes nos toca enseñarles a nuestros niños que así como hay gente buena, buena gente y gente… no es fácil, sobre todo cuando no sabemos identificarlos nosotros mismos.

La idea más sencilla es que estés con quién estés, recordemos que la gente que te quiere te quiere ver feliz, alegre, optimista, guapa, triunfadora, la gente que te quiere no miente, no utiliza, no desgarra, no atropella, no hunde. Clarificar esta idea es la clave del trabajo para un aula en paz.

Nuestros alumnos deben saber que para unos serán luz y para otros oscuridad, y dependerá solo de ellos mismos con quién quieran estar.