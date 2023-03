Plantas de interior que son fáciles de cuidar y que te ahorrarán tiempo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Las plantas de interior pueden ser una excelente opción para los amantes de las plantas y sobre todo cuando no tienes jardín y quieres una buena opción para tu hogar. Por suerte existen algunos tipos de plantas que no requieren mucho cuidado y se mantendrás lindas. Si quieres saber cuáles son, entonces toma nota a lo siguiente.

Lavanda

Como primera opción, la lavanda puede ser excelente para el hogar, ya que además de ser fácil de cuidar, también aromatizará el espacio. La lavanda es una de las mejores fragancias para disfrutar durante todo el día, por lo que tener una planta de este tipo será perfecto para acompañar el hogar y ser cuidada fácilmente. La lavanda es bien conocida por calmar con su relajante aroma, además de que es una esencia floral única. Te recomendamos colgar esta planta en puntos estratégicos, en especial los que están elevados, ya que tiene la desventaja de ser tóxico para perros y gatos, por lo que se debe tener especial cuidado al momento de buscar un lugar donde prosperar. Para este caso debe de recibir mucha luz, pero mantenerse alejada de las corrientes de aire.

Lirios del valle

Para continuar, si además de cuidar tus plantas fácilmente quieres otra opción que involucre aromatizar tu habitación, los Lirios del valle te van a encantar. Si decides tenerlas en el hogar será necesario que reciban mucha luz solar. Una de las desventajas de esta flor es que puede llegar a ser tóxica para los animales y los humanos, por lo que es completamente recomendado no consumirlo y dejarlo fuera del alcanzo de las mascotas para evitar algún tipo de accidente fatal.

Begonias

Por otro lado, las begonias además de ser de fácil cuidado, podrán eliminar el exceso de humedad en el ambiente. Las begonias (Begonia spp) pueden ser cultivadas en el interior del hogar y que también contribuirán a eliminar la humedad del baño. Estas se originan de climas tropicales y tienen la capacidad de eliminar el baño húmedo, además de dar un perfecto toque de decoración y fragancia. Este tipo de plantas necesitan luz de mañana filtrada.

Helecho de Boston

Por último, una favorita de muchos, el helecho de Boston, esta es una hermosa planta con hojas de encaje que florece en climas húmedos, siendo ideal para el baño. Una especie hermosa y frondosa que necesitan luz del sol indirecta, por lo que es una buena idea colgarla cerca de la ventana.

Como recomendación final para que las plantas se conserven en buen estado, te sugerimos tomar en cuenta que al utilizar la cáscara de los vegetales será altamente útil para nutrir a las plantas y estimular su crecimiento. Te recomendamos que al cocinar y sea necesario pelar frutas o verduras, no las tires a la basura ya que mejor puedes aprovecharlas para hacer composta desde casa. Las cascaras no deberán tener algún resto de jabón para no dañar a la planta. Verás que de esta manera as plantas lucirán más saludables que nunca, además de que crecerán con mayor rapidez en un suelo más nutrido.

Con información de: ensedeciencia.com