Arrasa tornado en Mississippi, dejando al menos 23 muertos

Un tornado devastó zonas rurales del oeste de Mississippi, causando la muerte de al menos 23 personas y dejando a decenas heridas.

Cuatro personas siguen desaparecidas.

Equipos locales y estatales de búsqueda y rescate continúan trabajando en los condados de Sharkey y Humphreys.

El gobernador del estado, Tate Reeves, expresó sus condolencias y pidió oraciones por las familias afectadas.

La ciudad de Rolling Fork en el condado de Sharkey fue gravemente afectada, incluyendo la destrucción de negocios en una carretera local.

Aunque la tormenta ya pasó, unas 100 mil viviendas en Alabama, Mississippi y Tennessee siguen sin electricidad.

First light revealing the destruction in Rolling Fork, MS #MSwx pic.twitter.com/9q5QX2wF4F

Absolutely unreal damage in Rolling Fork . What a wild night please keep all these towns in your thoughts! #mswx pic.twitter.com/eabD2ts4Mo

— Stephanie Cox (@Stormwatcher771) March 25, 2023