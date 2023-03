Esperan Daniel Radcliffe y su novia a su primer hijo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La próxima generación del Mundo Mágico sigue creciendo.

El actor que durante más de una década dio vida al mago Harry Potter, espera a su primer hijo junto a su novia, la actriz Erin Darke.

La noticia fue confirmada por el representante del actor.

Radcliffe, de 33 años, y Darke, de 38 años, han estado juntos por más de una década. Se conocieron en 2022, cuando trabajaron en Kill Your Darlings.

Hasta ahora, la pareja ha mantenido su relación lejos del ojo público.

Sin embargo, en días recientes circularon fotografías de ambos caminando por las calles de Nueva York. Erin Darke vestía una sudadera negra que dejaba ver la forma redondita de su vientre.

Así, Daniel se suma a la lista de actores que participaron en la saga de Harry Potter que ahora, han formado una familia.

Entre ellos, su co-protagonista Rupert Grint –quien dio vida a Ron Weasley– quien en 2020, junto a su novia Georgia Groome, dio la bienvenida a su hija a quien llamó Wednesday Grint.

El actor Devon Murray, que dio vida a Seamus Finnigan en el universo de J.K. Rowling, también se convirtió en padre en 2021.

Actor Daniel Radcliffe is expecting his first child with partner Erin Darke. pic.twitter.com/XjsbG9UwFB

— SOCIAL ZONE (@socialzonepromo) March 24, 2023