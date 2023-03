Atraería la FGR denuncias contra ex funcionarios estatales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-

La Fiscalía General de la República (FGR), podría atraer ciertas carpetas de investigación, de las 42 que se interpusieron ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en Tamaulipas, tras casi cuatro meses de no conocer ningún avance.

Son denuncias que se caracterizan por el uso indebido de atribuciones para realizar contratos, de quienes no tenían facultades para convenir con constructores, comerciantes, prestadores de servicios, entre otros, estableció Tania Gisela Contreras López Consejera Jurídica del Gobierno del Estado.

Explicó que las 42 denuncias involucran a poco más de 120 a ex secretarios, subsecretarios, directores generales e incluso, al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la comisión de un delito, que si bien no hay una estimación del daño al erario estatal porque se trata de hechos delictivos, pudiera ser en más de 600 millones de pesos.