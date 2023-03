Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, descartó que se vayan a imponer limitaciones en nuestro país a la plataforma TikTok, como se ha hecho en otros países.

“Aquí no, aquí no prohibimos, aquí no. Libertad completa, no tenemos nosotros ninguna de ese tipo”, dijo.

“Se garantiza la libre manifestación de las ideas y no prohibimos. Prohibido, prohibir”, puntualizó el tabasqueño en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Estados Unidos ha acusado a China de utilizar TikTok como una herramienta de espionaje, por lo que ha prohibido descargar la aplicación en los teléfonos móviles gubernamentales, mientras el Congreso debate proyectos de ley para vetarla en todo el país.

El consejero delegado de dicha red social, Shou Zi Chew, advirtió la semana pasada a legisladores de E. U. de que prohibir su plataforma perjudicaría a la economía y la libertad de expresión.

Chew recordó que él es singapurense y que reside en su país, que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur, que sus sedes están en Los Ángeles (E. U.) y en esa isla asiática y que no está disponible en el territorio continental chino.

Dijo ser consciente, no obstante, de que el hecho de que su empresa matriz, ByteDance, tenga fundadores chinos ha levantado suspicacias sobre si su plataforma podría ser usada o convertirse en una herramienta de China o del Partido Comunista.

Su respuesta sobre si ByteDance ha espiado a estadounidenses fue más ambigua: “No creo que espiar sea la forma adecuada de describirlo”.

El secretario de Estado de los E. U., Antony Blinken, dejó en claro que la aplicación china TikTok es una “amenaza” para la seguridad nacional de su país que “debe terminar de una forma u otra”.

El congresista republicano Ken Buck preguntó a Blinken si TikTok es una “amenaza para la seguridad de Estados Unidos”, a lo que el alto funcionario respondió: “Creo que lo es. Sí”.

Con información de: lopezdoriga.com