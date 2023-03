Muerte de Chabelo sorprende a Édgar Vivar

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La muerte de Xavier López ‘Chabelo’ tomó por sorpresa a todo el mundo, sobre todo porque muchos creían que el comediante viviría muchos años más. Pero la más desgarradora reacción al enterarse de la noticia fue la de Édgar Vivar.

El actor famoso por su papel de ‘Señor Barriga’ en ‘El Chavo del 8’ fue contactado por el programa Chisme No Like para saber unos comentarios sobre el fallecimiento de Chabelo. No estaba enterado del acontecimiento.

La productora del programa habló con él y le preguntó directamente su reacción sobre el fallecimeinto de ‘el amigo de todos los niños’. La noticia lo tomó por sorpresa, pues como tenía mucho trabajo, no sabía.

“¡Cómo!”, gritó el actor cuando la productora le mencionó la muerte de Chabelo. “No sabía”, dijo posterior a las disculpas que le ofreció la mujer por haberle dado la noticia antes de que se enterara por otros medios.

Después de unos segundos de silencio, notoriamente desconcertado y llevado por el dolor, Vivar aseguró no tener palabras de despedida para quien fue su compañero de canal.

“Me tomó de sorpresa, disculpe… estoy impactado, no podría decir nada. Disculpe por favor”, puntualizó.