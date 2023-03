Se registra pelea entre vendedores durante partido México-Jamaica

Hubo una escena en las gradas que quedó capturada por aficionados y es que durante el partido México vs Jamaica, dos vendedores se terminaron peleando

La selección mexicana no tuvo el mejor fin de semana a pesar de que se consiguió el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero el empate 2-2 ante Jamaica no convenció a los aficionados, quienes corearon los nombres de Santiago Giménez y Carlos Acevedo.

Los abucheos fueron para Diego Cocca, Guillermo Ochoa, Diego Lainez, Raúl Jiménez y Jorge Sánchez; pero mientras eso pasaba en todo el partido, hubo una escena en las gradas que quedó capturada por aficionados y es que durante el partido México vs Jamaica, dos vendedores se terminaron peleando.

Por muy insignificante que sea, estos dos hombres que venden los vasos escarchados para las micheladas comenzaron a discutir por una botella con jugo de limón.

No se sabe exactamente por qué esto causó el enojo de ambos, se observa como ambos estaban peleando, mientras aficionados gritaban: “¡hay pelea, hay pelea!” y otros se reían.

En un momento, uno de los vendedores intentó tomar la botella con el jugo de limón de una de las charolas de la otra persona, quien de inmediato se la arrebató y como en un pesaje de box, se pusieron cara a cara.

Nuevamente el hombre agarra la botella, forcejean, pero el señor más grande terminó empujando al otro en las escaleras del Estadio Azteca, cae al suelo y ahí comenzaban a pelearse a golpes, pero afortunadamente se encontraban elementos de la policía, quienes los detuvieron para que no pasara a mayores.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes de TikTok, ya que varios compartieron mensajes como: “Los rudos, los rudos”, “¿en qué parte de Suiza me dices que fue esto?”, “pedir Fan ID para que se peleen los vende chelas”, “cuando el espectáculo está en las gradas y no en las canchas”, “10 puntos para Lama, Lama, Lamita”, haciendo referencia a las peleas de boxeo; “estuvo mejor que el partido”.

Con información de: milenio.com