Tiroteo deja al menos tres menores muertos en colegio

Este lunes al menos tres niños y dos adultos murieron en un tiroteo en un colegio privado cristiano en Nashville (E. U.), informó el hospital Vanderbilt University Medical Center, según medios de comunicación locales.

El atacante murió en un enfrentamiento con los agentes, escribió el Departamento de Policía de Nashville en su cuenta de Twitter.

Se desconoce hasta el momento si hubo otras víctimas en el ataque.

El tiroteo tuvo lugar en el colegio Covenant School, que atiende a alumnos desde el preescolar hasta el sexto grado, es decir, unos 11 años, según su página web.

En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos, que han dejado 8 muertos y 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023