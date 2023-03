Todavía hay un Plan C de Reforma Electoral: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que su Gobierno tiene un Plan C de Reforma Electoral

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que su Gobierno tiene un Plan C de Reforma Electoral.

López Obrador dejó en claro que no se ha terminado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendiera el paquete de modificaciones conocido como “Plan B” el viernes pasado.

“Ahora, hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el Plan C”, explicó.

“Ese ya lo aplicamos en el 2018, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema de país, y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba para abajo como se limpian las escaleras”, indicó.

“¿Cuándo se había visto que rechazaran en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al Presidente? ¿Cuándo? Si todo era ‘sí señor, lo que usted diga’, el poder de los poderes era el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban sometidos, era el neoporfirismo. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública, qué bueno que está sucediendo y vamos a continuar”, argumentó.

El ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez, el viernes pasado puso una pausa a la aplicación del último paquete de reformas legales en materia electoral que propuso el presidente mexicano, después de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) interpusiera una controversia constitucional a su entrada en vigor.

La Presidencia de México informó el domingo que impugnará la suspensión otorgada por el ministro del Supremo mexicano en contra del Plan B de Reforma Electoral impulsada por el presidente López Obrador.

De acuerdo con el INE, estas modificaciones electorales “crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Este Plan B es el último paquete de reformas legales que propuso el presidente López Obrador después de que el año pasado fracasara su iniciativa para reemplazar al órgano autónomo que organiza las elecciones.

López Obrador afirma que el plan no atenta contra la democracia mexicana y los comicios pese a las crecientes alertas de especialistas en México y el extranjero.

Para que en la oposición no se esté pensando que "ya se resolvió todo", el presidente López Obrador va más allá y ya advirtió que hay un "Plan C" ante la Reforma Electoral: "No votar por el bloque conservador para que siga la Transformación" Más, en: https://t.co/SwDXnUSbbK pic.twitter.com/gxambxR3qj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 27, 2023

Con información de: lopezdoriga.com