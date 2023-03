Muere mujer de 65 años por covid en Victoria; tendencia no baja

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Una semana después de registrar el segundo día con cero casos de covid-19, Tamaulipas registra un promedio diario en la presente semana de 22 (tres arriba del más bajo de este año), producto de diez positivos el domingo, nueve el lunes y este martes se “disparó” hasta 47.

Asimismo, los fallecimientos no han cesado por causas de esta enfermedad y en esta ocasión una mujer de 65 años de edad perdió la vida en el municipio de Victoria, llevando el acumulado a ocho mil 132 decesos, con 184 mil 675 positivos y 176 mil 170 recuperados a lo largo de la pandemia.

La información oficial indica que los municipios de la frontera enfrentan aún retos en materia de prevención de este coronavirus, ya que Reynosa reportó diez contagios en las últimas 24 horas y Nuevo Laredo ocho, misma cantidad que Victoria.

El resto se presentó en Tampico, que informó de seis, Mante cinco, Madero tres, Matamoros dos y con uno aparecen en el mapa epidemiológico Miguel Alemán, Camargo, Río Bravo, Soto la Marina y Altamira, para totalizar los 47 de este día.

En la medición particular de El Diario de Ciudad Victoria, dada la inconsistencia registrada los días domingos y lunes, el promedio diario de esta semana se acerca rápidamente al de la primera de marzo, que fue de 26, por lo que no existe una tendencia clara a la baja, como lo mencionan las autoridades locales.

Por ejemplo, el sábado 25 de marzo la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) reportó 66 contagios en la entidad, la cifra más alta para un solo día desde el jueves nueve de febrero, cuando se registraron 87.