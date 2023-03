Por llegar el Ceremonia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Pako Aguilar.-

En esta ocasión contará con headliners como Travis Scott, Moderat, Rosalía, M.I.A., Jamie XX, The Blaze, Julieta Venegas, entre otros más. El festival iba a contar con la presencia de Willow, la hija del actor Will Smith, pero al final canceló su participación.

A lo largo de su historia, el festival ha presentado actos de bandas y artistas de renombre como Wu-Tang Clan, Massive Attack, Aphex Twin, Björk, Modeselektor, Beck, St. Vincent, Soulwax, Underworld, Beach House, Flume, Disclosure, Snopp Dogg, entre otros más.

ARTISTAS QUE ENCABEZARÁN EL CARTEL

Sábado 1 de abril

Travis Scott, Fred Again, Moderat, Tokischa, L’Impertrice, Honey Dijon, Junior H, Villano Antillano, Eme Malafe, Tayhana, Domi & JD Beck, Usted Señalemelo, Avalon Emerson, Opium G, Ethel Cain, El Malilla, Rebe, Chippy Nonstop, Zemmoa, Yoshi, Mehro, Cuauh, Josh Steers, Mexican Jihad & Co., Pepx Romero, Lukas Avendaño+ Muxx, Loris, Sadgal vs DJ Fucci.

Domingo 2 de abril

Rosalía, M.I.A., Jamie XX, The Blaze, Julieta Venegas, Trueno, TR/ST, Rojuu, Louta, Taichu, NSQK, La Goony Chonga, Zizzy, Foudeqush, Friolento, Rubio, Go Golden Junk, Meth Math, Grls, Dj Guapis, Regal86, Villaseñor, Derretida, Pepx Romero, La Fulminante, Ruiseños vs Kodemul.