Rosalía se accidenta en concierto; perdió media cabellera por un ventilador

Rosalía tuvo un accidente y vivió un incómodo momento cuando casi pierde media cabellera en un ventilador durante un concierto que ofreció en el Lollapalooza de Argentina. El momento quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo la intérprete se agacha para tratar de recuperara el pedazo de cabellera que perdió por el rápido movimiento. Mientras ella trataaba de quitar los mechones, platicaba con el público.

Posteriormente, el staff se acercó al objeto para ayudarla a quitar el pelo y ella se levantó para apreguntarle a su público si querían que les lanzara el pedazo de cabello, que era postizo.

Y así fue, ya que una de las personas del público atrapó el objeto. La Rosalía continuó con su espectáculo mientras el resto de sus seguidores gritaron y aplaudieron el humilde gesto.

La cantante tiene una racha de buena suerte, pues continúa con el éxito de su último disco ‘Motomami’. Además, en días pasados estrenó el tema ‘Beso’, al lado de su novio Rauw Alejandro.

Justamente en el videoclip de la canción se dio a conocer que ella habría recibido el anillo de compromiso, aunque todavía no se sabe cuándo sería el enlace matrimonial.

Rosalia servindo carisma e entretenimento até com pedaço de cabelo no ventilador sabe… keep cuuuute @rosalia @rosaliaonbr 💗 pic.twitter.com/4aIPkpMyJT

— NotAndrey (@notandreysun) March 27, 2023