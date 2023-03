Yahleel Abdala, entre los acusados por presunta corrupción en Sebien

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Son 29 exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), entre ellos la extitular, Yahleel Abdalá Carmona, los que enfrentan denuncias por las irregularidades administrativas y financieras cometidas durante la anterior administración estatal, informó Verónica Aguirre de los Santos.

Al comparecer, este martes, ante la Comisión de Bienestar Social del Congreso del Estado para la Glosa del informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya, la responsable de la Sebien detalló que, en total suman dos denuncias penales presentadas ante las Fiscalías General de Justicia del Estado y la Especializada en Combate a la Corrupción, una de ellas contra la neolaredense.

Otras 33 denuncias fueron interpuestas ante el órgano de control interno.

La funcionaria dijo que las acusaciones se originaron de diversas irregularidades detectadas en la secretaría durante el proceso de entrega-recepción, entre ellas la entrega irregular de 29 bases sindicales, la desaparición de documentos, de vehículos y hasta de paquetes de gel y cubrebocas, entre otras irregularidades en el ejercicio de los diferentes programas que maneja la dependencia.

Además, se hizo pago de compensaciones por encima de los topes establecidos en la ley, y se detectaron casos de personal que no asistía a laborar.

OPOSICION EXIGE RESULTADOS.

El diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Cárdenas Gutiérrez, exigió a la compareciente que, “pasemos del show mediático al castigo”.

“Es lo que quieren los ciudadanos. Le encargamos que se avance en el tema y que los hampones comprendan que, los tiempos del no pasa nada se acabaron” mencionó.

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI, Edgardo Melhem Salinas, advirtió a la secretaria que cinco meses y medio es tiempo suficiente para tener listo un diagnóstico acerca de lo qué se va a hacer para combatir la pobreza.

La aclaró que, la pobreza no se combate solamente con apoyos monetarios porque se deben atacar las causas que la originan, entre ellos la carencia de educación.

De paso, le criticó que la encuesta del bienestar que recientemente se inicio, vaya a consultar solamente a 500 mil ciudadanos tamaulipecos cuando las cifras oficiales revelan que existen al menos 135 mil familias en condición de pobreza.

“El reto es grande. Nos gustaría ver o escuchar el proyecto integral. Ya deberían saber como se piensa atacar la pobreza extrema” sentenció.

El PAN, a través de la diputada, Lidia Martínez López, fue la más severa en los cuestionamientos.

“Me queda claro que a usted la contrataron para hacer quedar mal a la anterior administración”, le dijo de entrada, y luego le enumeró presuntos logros del anterior gobierno estatal.

En su turno, Aguirre de los Santos aseguró que con el fin de la anterior administración terminó también un capítulo donde la política social fue guiada por intereses mezquinos.

Esa situación propició un estado marcado por la desigualdad. Del 2016 al 2022 la pobreza creció en un 34.9 por ciento.

Además, el proceso de transición fue un acto deliberado para encubrir y alentar procesos que perjudicaron a la sociedad.

“El caos fue peor de lo que habíamos imaginado” aseguró.

Recordó que la secretaría fue entregada sin presupuesto para mantener los programas sociales durante el último trimestre del 2022.

Durante la etapa de preguntas y respuestas, el diputado del PRI, Edgardo Melhem Salinas, decidió abandonar la reunión porque el presidente de la comisión, Alberto Granados, no permitió que, otros diputados que no formaban parte del órgano legislativo pudieran hacer preguntas a la compareciente.

“Ese fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política” pretextó el morenista.