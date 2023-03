¡De película, sale volando por culpa de una llanta suelta!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

Un video captado en una carretea de California, Estados Unidos sorprendió a los usuarios de redes pues se observa como un automóvil sale ‘volando’ por culpa de una llanta suelta.

Fue a una camioneta a la que se le zafó la llanta, pero un auto Kia fue el que se llevó la peor parte.

Después de ser impactado por la llanta, el automóvil sale disparado, dando una vuelta en el aire y cayendo a la carretera.

Aunque suene increíble nadie resultó con heridas graves y en una entrevista ambos afectados dijeron comprender que se trataba de una accidente.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023