Reacciona Melissa Galindo a demanda de Kalimba en su contra

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La cantante Melissa Galindo, que acusó a Kalimba de abuso sexual, ofreció diversas entrevistas a varios medios de comunicación en donde explicó su postura sobre la demanda que anunció Kalimba en su contra y aseguró que le parece violenta esa respuesta del cantante.

La intérprete aseguró que en el pasado justificaba el comportamiento de Kalimba pero que, luego de asesorarse se dio cuenta que sufrió abuso sexual por parte del intérprete por lo que dio a conocer que la denuncia que interpuso contra él fue por abuso sexual. Estos son los detalles.

Galindo compartió en entrevista que decidió hablar sobre el abuso que sufrió por parte de Kalimba para poder prevenir a las demás mujeres para que los abusadores sean los que empiecen a tener miedo y no las víctimas.

“Lo que yo viví ya no cambia, puedo prevenir lo que le pase a demás mujeres no solamente con este agresor sino con quien tengan alrededor. Mi idea es que ellos empiecen a tener miedo, porque ya saben que no nos quedamos calladas”, explicó a Telediario.

Sobre los detalles del proceso legal, Galindo aseguró que no puede ahondar en la información, sin embargo, dio a conocer cuál es el delito por el que estaría acusando a Kalimba.

“Del proceso legal no puedo hablar ya que el delito es abuso sexual agravado y no quiero entorpecer mi proceso”, mencionó Melissa.

Melissa explicó que le pareció violenta la reacción de Kalimba en su contra al asegurar que la demandaría por daño a su imagen y asegurara que tenía más de 120 pruebas en su contra.

“Me parece bastante agresivo, me parece violento y además yo fui la que minimizó, lo justifique, estaba borracho. No tengo porque normalizar un abuso yo creí que era acoso, que era lo que un borracho hacía”, detalló.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la intérprete mencionó que el comunicado sobre la demanda en su contra por parte de Kalimba fue con el fin de sembrar miedo en otras víctimas que pudiera haber del cantante, ya que, aseguró Melissa, ella no ha sido la única agredida por él.

“Creo que ese comunicado fue dirigido además de a mí para ver si me podía silenciar, también a las personas que quieran hablar acerca de lo que han vivido con él. Yo sé que yo no soy la única, la primera ni la última. Yo creo que sí fue sembrarles miedo a las demás personas que han sido agredidas por él”, aseveró.

Sobre la presunta deuda de más de un millón de pesos que mantiene con Kalimba por el concepto de representación artística, la cantante explicó que ella pidió rescindieran su contrato con la empresa propiedad del cantante ya que, explicó con Gustavo Adolfo Infante, que no estaban haciendo nada por su carrera artística.

“Acerca de la deuda, en su momento le solicité por medio de una carta ‘les pido que me suelten, llegamos a un acuerdo y seguimos cada quien con su vida’. No estaban atendiendo mi carrera como debía ser. Les dije mándenme facturas”, externó la famosa.

Con información de: milenio.com