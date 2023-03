Recibirán consejeros salientes del INE más de 10 mdp al dejar su cargo: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que los consejeros salientes del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdova, tendrán liquidaciones de más de 10 millones de pesos cada uno.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que en el INE no han querido información sobre dichas liquidaciones, y exigió que se transparente lo que recibirán los consejeros electorales que terminan su encargo el próximo 3 de abril.

Está por terminar el presidente del Consejo del INE y otros consejeros, se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios, en su liquidación, más de 10 millones de pesos cada uno”, subrayó.

“No han querido informarlo, se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia, o hablan de transparencia cuando se trata de otros, la transparencia en los bueyes del compadre”, puntualizó.

El pasado 16 de marzo el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer las normas que rigen la conclusión de encargos en el organismo y los montos que recibirán como compensación las Consejerías que concluyen sus encargos el 3 de abril.

Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, la compensación por terminación de la relación laboral será de un millón 663 mil 288.52 pesos, considerando el periodo del 4 de abril de 2014 al 3 de abril de 2023.

En el caso del consejero presidente, Córdova Vianello, al monto antes mencionado debe sumarse 270 mil 991.76 pesos, para un total de un millón 934 mil 380.28 pesos.

El mandatario mexicano también arremetió contra Edmundo Jacobo Molina, quien ayer renunció a la Secretaría Ejecutiva del INE apenas unos días después de ser reinstalado en su puesto tras su cese derivado por el Plan B de Reforma Electoral, reforma impulsada por López Obrador.

“El que se está retirando ahora que estaba como 14 o 15 años en el cargo, un Porfirito, se va a llevar también más de 10 millones de pesos. Cualquier ciudadano un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan tres meses de sueldo más 20 días de acuerdo a los años trabajados, así lo establece la ley, aquí no solo es eso, es más, eso es lo menos, aquí lo más es el fondo de ahorro”, indicó.

“Que quede claro cómo se mantienen estos privilegios, porque de qué privilegio goza un alto funcionario que recibe un trato eclesial que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México, ¿por qué estas excepciones? Que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló, ya no hay ese fondo de ahorro. Yo no me voy a llevar 10 millones porque ya se prohibió”, subrayó.

Con información de: lopezdoriga.com