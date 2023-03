Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, dio a conocer entre lágrimas que Lalo, un pequeño diagnosticado con cáncer que habitaba en el DIF Capullos, fue adoptado por una familia.

Rodríguez Cantú, a través de redes sociales, compartió historias en las que se le ve visiblemente conmovida por la noticia brindada por el Comité Interno de Adopciones de la institución.

“Hola Chabacanos, llevo llorando mucho, pero es llanto de felicidad. Ayer tuvimos el Comité Interno de Adopciones y hoy la reunión con las parejas que no les he subido y nos adoptaron a Lalo.

Estoy muy contenta, de verdad que los tiempos de Dios son perfectos. Lalo ha pasado por tantas cosas este año que nos cayó del cielo esta familia que lo ha aceptado a pesar de su condición que es muy favorable, que ya está en remisión”, dijo.

Dijo que a partir de este viernes el niño comenzará su proceso de integración con su nueva familia en las instalaciones del DIF.

“Sé que le va a ir muy bien porque es un niño súper sensible y abierto que se va adaptar muy bien”, comentó

Añadió que cuando el menor quedó libre para su proceso de adopción, pensó que tardaría más tiempo que una familia se animara a adoptarlo debido al proceso que atraviesa.

“Esta pareja nos llegó a enseñar muchas cosas, tanto él como ella, mis respetos que a pesar de la condición de Lalo han dicho sí”.

“Le dije a la mamá de Lalo que más le vale que me haga comadre, es un niño muy especial para mi”, señaló.

Mariana recordó entre llanto que ‘Lalo’ fue el niño por el que decidió cortarse el pelo hace más de un año.

“Desde que lo conocí, yo lo conocí el día que entré y no sabía que cumplía años al día siguiente que entramos”.

“Me corté el pelo con él, porque me acuerdo de un comentario de una enfermera que le dijo mientras comía: ‘cuidado Lalo se te está cayendo el pelo’. A él no se le estaba cayendo, estaba iniciando su quimioterapia.

Destacó que aunque Lalo ya no seguirá en Capullos, buscará estar presente en su vida si la familia lo permite.

“Dejamos encaminado a un niño muy tierno, que definitivamente antes nos decía maldiciones y ahora a los niños les dice mi amor. Me siento muy orgullosa de en lo que se ha convertido mi niño” concluyó.

“Es un niño que me ha pedido mucho ir al mar, no lo hemos llevado pero ya le va a tocar ir. Nos dijeron que ellos como familia tienen un viaje planeado en mayo a una playa y va ir ‘Lalito’ a conocer el mar, todo se dio”, dijo emocionada.

En otra historia, Rodríguez Cantú compartió un video en el que aparece junto al menor mencionándole que a partir del viernes tendrá una nueva familia y cuatro perritos.

También le explicó que cómo parte del proceso la familia adoptiva visitará primero al menor por unos días, y cuando él esté listo irán a casa.

“Te van a venir a visitar seguido y cuándo tu digas que ya estás listo…te vas a ir un día a su casa, luego dos días y así poco a poquito” añadió.

La influencer también compartió que una adolescente de 17 años fue adoptada por una familia.

“Hoy también fue un día muy emotivo porque nos adoptaron a una adolescente de 17 años, cómo les explico que Dios está moviendo barajas a través de nosotros” , puntualizó.

‘No tengo palabras para decirte el orgullo que siento por ti’: Samuel García.

El gobernador de Nuevo León Samuel García, reconoció a través de Twitter el trabajo de su esposa ante la oficina de Amar a Nuevo León y el DIF Capullos.

Comentó que la valentía y el amor que ha tenido al frente de Capullos continúa cambiando vidas.

“No tengo palabras para decirte todo el orgullo y admiración que siento por ti. Tu perseverancia, valentía, pero sobre todo tu amor sigue cambiando la vida de las niñas y los niños de Capullos y de Eduardo”, escribió.

García Sepúlveda volvió en el tiempo para recordar la fecha en la que Mariana conoció a Lalito y decidió cortarse el pelo para vivir el proceso que atravesaba en ese entonces el menor.

“Recuerdo la primera vez que me hablaste de él, me dijiste que era un niño que te cautivó por su sonrisa, su energía y sus ganas de vivir. Y como olvidar cuando una noche decidiste cortarte el pelo para demostrarle que no estaba solo”, añadió.

Reiteró su alegría por la nueva familia que formará Lalo e incluso reiteró el llamado que hizo su esposa a ser madrina del pequeño.

“Lalo, tú niño, tendrá una familia que lo amará y guiará para toda la vida y una madrina excepcional, si así lo desean sus papás.Te amo @chavacanamayor”, puntualizó.

Con información de: milenio.com