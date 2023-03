Pablo Nieto se postula para dirigir la Asociación Atlética

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Redacción.-

Hugo Pablo Nieto Gallegos es otro de los personajes que han dado mucho tiempo de su vida por el atletismo tamaulipeco, considera que tiene los suficientes méritos para ser tomado en cuenta y dirigir esta disciplina, que en los últimos años ha seguido sacando talentos y campeones a nivel nacional e internacional en sus diferentes pruebas y categorías.

Posiblemente Hugo Pablo, Héctor Horacio Delgado Lemus y Juan Humberto del Toro Elizondo son quienes tienen más méritos para entrar al relevo por el profesor Eugenio Hernández Cisneros, pero Nieto Gallegos explica por qué desea dirigir el atletismo federado tamaulipeco.

“A través del tiempo en el que he estado en lo más alto del atletismo en Tamaulipas, uno de los grandes cambios que he notado es el poder de adquisición que ha tenido la voz del atleta, en especial a la hora de contribuir a diseñar su futuro. Esta evolución también ha servido para poner de manifiesto que muchos atletas no se conforman con participar en el deporte, si no que quieren darle un futuro a su vida, que es para lo que está hecho, que te pone retos a vencer”.

Agrega que “lamentablemente esta evolución se vio truncada por el gobierno anterior al negarle a la asociación, dirigida por el actual presidente Eugenio Hernández Cisneros y ahora que él está por dejar el cargo, quiero darle continuidad al proyecto que iniciamos juntos haciendo del atletismo en el estado un deporte incluyente, igualitario en competencia y que todos los participantes tengan las mismas posibilidades de competir de tú a tú con cualquiera que esté a su lado en la línea de salida o en la zona de lanzamientos”.

“¿Por qué quiero ser Presidente?, porque quiero trabajar mano con mano con los entrenadores desde las bases más importantes que son los niños de Preescolar a partir de cero, trabajando en conjunto con mis compañeros de Educación Física, pero se necesita el apoyo de una Asociación competitiva con ganas de sacar adelante a los niños y jóvenes”.

“Claro que esto se da con trabajo, con esfuerzo, con igualdad de condiciones y si el voto me favorece tenlo por seguro que en mi persona van a encontrar al amigo, al compañero, haremos un atletismo incluyente en equipo y tomados de la mano del deporte adaptado, del cual también tenemos entrenadores capaces para lograr los sueños de los atletas”.

¿Qué hacer para mejorar el atletismo?

“Más capacitación para entrenadores, jueces y directivos, más y mejores instalaciones, más material de calidad para poder sacar el trabajo de los atletas, es por eso que de vernos favorecidos plantearé al Instituto del Deporte estrategias que he observado en otros estados poniéndolas en acción de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Se requiere fortalecer la conciencia de los presidentes municipales, que el atletismo es la base de una sociedad confiable, trabajadora, quién no sale a caminar, o a trotar, los que salen lo hacen en las banquetas, en las calles, porque no hay instalaciones adecuadas, entonces se presentará un programa incluyente donde niños, jóvenes, adultos y la tercera edad tengan su propio esquema de competencia”.

¿Cómo ves el atletismo tamaulipeco a nivel nacional, bien o mal, y porqué, su ranking?

“De acuerdo a las estadísticas a nivel nacional el atletismo tamaulipeco se encuentra en los primeros 15 lugares, pero trabajando con ideas frescas, capacitación en todos los rubros se puede mejorar. Se tuvo una baja por la pandemia porque el atleta se salió de ritmo y es muy difícil volver al estándar en el que estaba, fueron más de dos años, es por eso que se bajó de nivel, pero tomados de la mano Asociación, entrenadores, INDE, padres de familia y atletas meteremos a Tamaulipas al top ten”.

¿Qué hacer para elevar su nivel?

“Una de las diez propuestas de mi gestión es un atletismo igualitario en competencia y condiciones, no es lo mismo el entrenamiento de un atleta del altiplano a uno de Tampico, Matamoros, Reynosa, Victoria o Nuevo Laredo, las instalaciones no son iguales y eso afecta mucho a la hora de pararse en la línea de salida o en la zona de lanzamientos. Se le pondrá un proyecto en la mesa a los responsables del deporte para que una o dos veces por bimestre colaboren con pasaje y alimento para que los que lo requieran acudan a las instalaciones más cercanas para que practiquen en la pista con los implementos adecuados, que conozcan la diferencia de practicar en tierra o en piedras, saltando falsetes o canales de agua para lograr aprender las bases”.

Externa Hugo Niego que su plan de trabajo estará basado en la honestidad buscando una evolución continua del atletismo y consiguiendo apoyos de las empresas, de patrocinadores, estableciendo diferentes torneos de competición como, por ejemplo, de lanzamiento, saltos o pura velocidad, algo que se dejó de hacer en años anteriores”.

Como entrenador participó en 14 Olimpiadas Nacionales, más de 25 Estatales aquí en Tamaulipas, más los de Jalisco y San Luis Potosí donde trabajó como docente de Educación Física.

Sus más importantes eventos fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Nacar), y Juez Principal de pista en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

“Como directivo he sido Oficial Técnico de la actual Asociación de Atletismo presidida por el profesor Eugenio Hernández Cisneros, eso me da derecho a participar como candidato y ser votado para la presidencia de la Asociación Estatal de Atletismo en Tamaulipas”.

Dice que su planilla estaría integrada por maestros profesionales de la Educación Física reconocidos como entrenadores y como jueces con gafete nacional.

Con 38 años de servicio con licenciatura en Educación Física y licenciatura en la materia de Español, capacita y certifica entrenadores deportivos. Nivel 9 CICED, cuenta con gafete Internacional Nivel 2 en atletismo y como capacitador ha impartido cursos en toda la entidad.