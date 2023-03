Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, evadió detallar si le pidió la renuncia a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), tras el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y que le quitó la vida a 39 migrantes.

López Obrador detalló que primero esperarán a los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre lo ocurrido para el deslinde y posible castigo a funcionarios federales, entre ellos Garduño Yáñez.

Sí (habló con Garduño). Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde, va a ser la Fiscalía la que va a iniciar los procesos judiciales correspondientes”, dijo.

López Obrador apuntó que esta tarde su Gobierno informará nuevamente sobre los avances en la investigación de lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, del cual volvió a dejar en claro que no habrá impunidad para nadie.

“Reitero primero es el pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho mucho, muy triste, a los familiares de los migrantes, de países hermanos, primero eso. Lo segundo es que no va a haber impunidad, se va a castigar a los responsables, hablé con el fiscal para pedirle de que no haya ningún tipo de consideración más que de hacer justicia, que actúan con profesionalismo, absoluta libertad y que se descarte la impunidad, que no haya impunidad, que haya justicia”, expuso.

“No quiero meterme porque está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo en las investigaciones y que no se vaya utilizar esto para que los responsables acudan a amparos y protegerse ¿no? Por estar adelantando información”, enfatizó.

El Gobierno de México informó este miércoles que tras las primeras investigaciones de la FGR se identificó a ocho presuntos responsables del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez.

“Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos”, dijo en una conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes, añadió.

La funcionaria dijo que el Gobierno mexicano “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”.

Y señaló que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.

Con información de: lopezdoriga.com