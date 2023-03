AMLO llega a Ciudad Juárez; migrantes claman justicia

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde supervisará la atención médica que reciben los migrantes lesionados por el incendio en la estación migratoria local.

El mandatario mexicano llegó al gimnasio del Bachilleres de Ciudad Juárez, a bordo de una camioneta blanca.

Decenas de migrantes se dieron cita en el lugar para clamar justicia por la tragedia.

“¡Muerte no, vida sí!” “¡Hoy fueron ellos, mañana podrán ser otros!”, fueron algunas de las consignas que gritaron.

También aseguraron que merecen respeto por ser seres humanos. “¡Queremos que nos traten con amor porque no somos delincuentes!”, expresaron.

Durante su gira de trabajo el presidente López Obrador estará acompañado del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del IMSS, Zoé Robledo.

En su conferencia matutina de este 31 de marzo, el mandatario mexicano aseguró que el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez “le partió el alma”.

“Yo he tenido momentos difíciles, de los más difíciles, fue lo de la explosión de Tlahuelilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente, y luego este, este me conmovió, me partió el alma”, expuso.

Dijo que pedirá a los médicos que atienden a los migrantes lesionados que procuren que no les falte nada y les salven la vida.

Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/MwwMGi1cTl — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 28, 2023

Con información de: lopezdoriga.com