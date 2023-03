“Nosotros no trabajamos con autoritarismo”: Villegas

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

“Nosotros no trabajamos con autoritarismo” dijo el secretario general de Gobierno, Héctor, “El Calabazo”, Villegas González, al negar que haya influido para que su sobrino, Joel Yáñez Villegas, haya sido electo por el Congreso del Estado, como su sustituto en la alcaldía de Río Bravo.

Entrevistado al salir de la sede del Poder Legislativo a dónde acudió para entregar el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya, el funcionario dijo que la designación del presidente municipal sustituto es responsabilidad de un poder ajeno al Poder Ejecutivo.

“Aquí no es para poner a nadie. Ese es un proceso ajeno al Poder Ejecutivo. Yo respeto las decisiones que tomen otros poderes” atajó ante las versiones de que intervino para que su primo lo sucediera al frente de la alcaldía riobravense.

Recordó que, hace siete meses, a invitación del hoy gobernador, tuvo que solicitar licencia como alcalde de Río Bravo, primero para participar en el proceso de entrega-recepción, y luego para asumir la Secretaría General de Gobierno.

“Ustedes se han dado cuenta de que nosotros no trabajamos con autoritarismo. En ningún momento” insistió.

El pasado 28 de marzo, el Pleno del Congreso del Estado eligió a Yáñez Villegas, como alcalde sustituto de Río Bravo, con 22 votos a favor y 13 en contra del PAN.

Yáñez , segundo síndico del municipio, formaba parte de una terna que integraban también la primer síndico, Verónica Salazar Ávila y la tercera regidora, Laura Adriana Leyva Cazares.

El cabildo propuso la terna luego de que, el 10 de marzo, el alcalde suplente, Teodoro Escalón Martínez, solicitó licencia para dejar el cargo, aunque 17 días después se desistió e intentó regresar a sus funciones.

Escalón anunció que acudirá ante la justicia federal para solicitar su reinstalación como presidente municipal.