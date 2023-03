¿Regresa Messi al Barcelona?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En los últimos días creció la especulación sobre un posible retorno de Lionel Messi al FC Barcelona y el vicepresidente primero del club, Rafa Yuste, confirmó que están en contacto con el entorno para tantear una posible vuelta.

“Leo (Messi) y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de futbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”.

Yuste, quien es la mano derecha de Joan Laporta, el presidente blaugrana, se posicionó a favor de que regrese el astro argentino, considerado el mejor jugador de la historia en la institución.

“Las historias bonitas de la vida deben acabar bien”, comentó y deseo “que todos los condicionantes puedan encajar para que esta historia de amor mutuo acabe con Messi en el Barça”.

Sin embargo, el directivo descartó que la ofensiva por Messi sea inmediata, ya que primero deben trabajar en la viabilidad para que se pueda dar su regreso a Barcelona.

“Quedan dos meses en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo Mateu y Jordi, para presentar primero a Tebas nuestro plan de viabilidad. Después, si se dan los condicionantes, porque Leo es jugador del PSG y no me gustaría hablar de nada más de mis gustos y deseos, expondríamos la posibilidad de dar la bienvenida. No queremos entrometernos en el día a día del PSG”.