Tornado ‘catastrófico’ azota casas en Little Rock, Arkansas; reportan ‘víctimas masivas’

Un tornado azotó la ciudad de Little Rock (Arkansas) y las áreas circundantes durante la tarde de este viernes, reduciendo los techos a astillas, derribando vehículos y arrojando escombros en las carreteras mientras la gente corría en busca de refugio. La Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas declaró a un canal local de la cadena CBS que fue “un evento con víctimas masivas” y agregó que cientos de personas resultaron heridas.

Más de 350 mil personas estaban en riesgo ya que lo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) llamó un “tornado grande y destructivo confirmado” arrasó distritos comerciales y vecindarios en Little Rock y North Little Rock. Pasajeros y empleados del aeropuerto en el Aeropuerto Nacional Clinton en Little Rock se refugiaron en los baños y se les ordenó permanecer allí hasta las 15:45 horas locales. No hubo informes inmediatos de heridos.

Casi 70 mil usuarios en Arkansas se quedaron sin electricidad el viernes por la tarde, según poweroutage.us, que rastrea los apagones; unos 37 mil se quedaron sin electricidad en la vecina Oklahoma. Ciudadanos captaron el momento en que el tornado arrasa con la ciudad.

Los meteorólogos de la oficina del NWS en Little Rock tuvieron que trasladarse a un refugio contra tornados, ya que su edificio estaba sobre el camino del tornado. La oficina del Servicio Meteorológico de Memphis planeó emitir advertencias y monitorear el clima en su nombre, dijo Desiree Meadows, meteoróloga en Memphis

Es posible que lo peor del sistema de tormentas aún no haya pasado. Se esperan ráfagas de viento dañinas y granizo muy grande en la región durante la noche, dijo el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico y es probable que se produzcan tormentas eléctricas generalizadas y dañinas.