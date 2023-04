Al menos 18 muertos por tornados en EU

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Al menos 18 personas han muerto por los tornados que han azotado en las últimas horas el medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando a miles de personas sin electricidad y hasta provocando el colapso del tejado de un teatro donde unas 260 personas asistían a un concierto de heavy metal.

El número de muertos podría aumentar en las próximas horas a medida que los servicios de emergencia de los estados más afectados recorren las calles para evaluar los daños y encontrar supervivientes, a veces yendo hasta puerta por puerta.

Hasta ahora, las autoridades locales han confirmado la muerte de siete personas en Tennessee, cinco en Arkansas, tres en Indiana, una en Alabama, otra en Illinois y un fallecido más en Misisipi.

Ante el devastador impacto de los tornados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado por teléfono este sábado con la administradora de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell, quien está coordinando la respuesta federal al desastre.

Joe Biden conversó por teléfono con la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, y con los alcaldes de Little Rock, Frank Scott Jr., y Wynn, Jennifer Hobbs, que representan dos de las ciudades de Arkansas más impactadas por los tornados, detalló la Casa Blanca en un comunicado.

La gobernadora de Arkansas, quien entre 2017 y 2019 fue portavoz de la Casa Blanca con Donald Trump, ha movilizado a 100 miembros del cuerpo de reservistas de la Guardia Nacional para responder al desastre y ha declarado el estado de emergencia con el fin de poner los recursos del estado al servicio de las labores de búsqueda.

En Little Rock, la capital de Arkansas, unas dos mil viviendas se han visto dañadas por los tornados y al menos 30 personas han sido hospitalizadas, según el alcalde Frank Scott Jr.

“Sabemos que los vecinos de Little Rock son resilientes y superaremos esto juntos”, afirmó este sábado Scott Jr. en un video en Twitter, en el que aún podría escucharse al viento soplar con fuerza.

As dawn breaks we start the long process of recovery and rebuilding. Little Rock is resilient & we will rebound stronger. Thanks to all first responders and volunteers. 1/2 pic.twitter.com/1OXYQriESm

— Frank Scott, Jr. (@FrankScottJr) April 1, 2023