Señala Carlos Peña que maquiladoras se roban el agua

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Jaime Jiménez

Reynosa, Tam.-Al menos doce empresas maquiladoras que enfrentan procesos legales por robo de agua potable en Reynosa, han logrado ampararse, confirmó Carlos Peña Ortiz en su conferencia matutina Buenos Días, Reynosa.

Señaló que una docena de maquiladoras no pagan el agua, por lo que se han aplicado multas millonarias, pero se están defendiendo con jueces corruptos.

“Hemos dado notificaciones a varias maquilas, me dicen los abogados que no puedo decir los nombres, aunque sí deberían ser públicos porque es una vergüenza que estén haciendo eso, aunque quiero decir que no son todas las maquilas”, expresó el edil.

Además añadió, “la verdad es que hay unas maquilas que sí cumple e Index nos ha ayudado bastante para poder regular las situaciones de varias maquilas que se encontraban en ese tipo de situaciones”.

Carlos Peña, está impulsando el delito de robo de agua, sin embargo, hasta el momento no han dado por aprobada esa Ley. Respecto a las tomas clandestinas de las empresas señaladas las multas superan los 800 millones de pesos.