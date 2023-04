AMLO arremete contra EU por no ‘preocuparse’ por muerte de migrantes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

AGENCIAS.-

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a Estados Unidos a través de redes sociales por su falta de preocupación por el bienestar y solo por el dinero, después de la tragedia ocurrida en un centro migratorio en Ciudad Juárez que dejó 39 migrantes muertos.

Sin mencionar nombres, López Obrador mencionó la venta de armas de alto poder en tianguis, la falta de atención a los jóvenes y la pandemia de fentanilo, así como la falta de fortalecimiento de los valores morales, culturales y espirituales en Estados Unidos.

Además, ha rechazado la iniciativa de ley republicana que busca combatir a los cárteles mexicanos con la intervención de las Fuerzas Armadas.

Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales,…

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2023