Enfermera deja su profesión y ahora es la ‘Payasita Blue’

Haber estudiado una licenciatura o una especialidad no siempre quiere decir que los egresados encuentren oportunidades de trabajo en el campo que estudiaron, por ello, muchos tienen que dedicarse a otra cosa para generar ingresos.

La historia de Zulema, una joven que se caracteriza como la “Payasita Blue” se hizo viral a través de redes sociales al narrar por qué dejó de trabajar como enfermera y ahora se dedica a ese oficio.

La influencer Pía Díaz compartió a través de Facebook el video titulado “Desmaquillando a desconocidos” y ahí dio a conocer la conmovedora historia de la joven que ante una situación difícil, tuvo que buscar ganar dinero y llevarlo a casa.

Zulema contó que desde hace dos años ella trabaja como payasita porque, aunque estudió enfermería, las oportunidades de trabajo son muy difíciles, ya que las plazas se las dan a las personas que ya tienen algún familiar en ese sector.

“Todo esta muy difícil, de que encontremos algo de lo que nosotros queremos hacer, oportunidades buenas, de ser una enfermera general o de tener una especialidad es uy difícil., dijo.

Dice que ella inició trabajando en una agencia para cuidar personas, sin embargo, “hice como cuatro o cinco guardias y esas no me las pagaron y me daban largas de que ‘te pagamos’ y nunca me pagaron, es muy feo”.

Aunque trabajar como animadora a veces es complicado, la joven asegura que “el show debe continuar”, pues en una situación ella estaba pasando por un mal momento cuando su madre se enfermó y tuvo que ir a trabajar para llevar dinero a casa.

“Es difícil ser payaso, somos personas normales que nomás nos maquillamos, como por ejemplo, cuando a mi mamá la operaron, yo me tuve que ir a trabajar porque el show continua, estaba en casa pero tenía que cuidarla, porque no se podía mover”, contó.

Y es por eso que todos los días recorre plazas y parques de 09:00 a 19:00 horas para hacer a los niños y a las personas para alegrarles el día con algún globo o una broma.

Con información de: milenio.com