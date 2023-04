Acude Secretario a El Encino; se compromete a resolver demandas tras protesta

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de que habitantes del poblado El Encino, del municipio de Llera, tomaran este lunes tres de abril las instalaciones del Centro de Salud, en demanda de que sea asignado un médico y una enfermera, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, acudió a su encuentro y ofreció resolver el problema.

De acuerdo a los manifestantes, el centro de atención médica de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) en el poblado se quedó sin doctor ni personal auxiliar desde noviembre pasado, es decir, ya tiene al menos cuatro meses con esta anomalía, por lo que recibieron bien la visita del titular de la dependencia estatal, así como del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Marggid Rodríguez Avendaño.

Al ser entrevistados vía telefónica por El Diario de Ciudad Victoria, los pobladores de El Encino señalaron que la respuesta del Gobierno estatal a esta demanda había sido que enviarían al nuevo personal, pero esto no ha sucedido, por lo que tomaron la decisión de cerrar el Centro de Salud este lunes.

“La gente está desesperada ya que tienen que ir hasta la cabecera municipal de Llera o a Loma Alta, que es lugar más cercano, pero en ocasiones no tienen los recursos suficientes para trasladarse”, abundaron los manifestantes, quienes la tarde de este mismo lunes informaron a El Diario sobre la visita de Hernández Navarro y colaboradores, así como del nuevo compromiso de la dependencia estatal.

“Nos urgía una respuesta inmediata, hay gente que no tiene para pagar su traslado a Loma Alta o Llera, por eso queremos que el Secretario resuelva de una vez por todas este problema”, precisaron los manifestantes y compartieron imágenes del encuentro.

“Estaremos en espera de que se cumpla la respuesta y si no pues otra vez haremos lo mismo, hasta que nos resuelvan en verdad”, advirtieron sin embargo los manifestantes en El Encino, ante la posibilidad de que la SST tarde en enviar al personal faltante.

Y es que el secretario Hernández Navarro les pidió paciencia, ante la dificultad de contratar médicos para las zonas rurales de Tamaulipas y, aunque no precisó fecha, se comprometió a dar solución pronto a este problema para la salud pública de El Encino y comunidades ejidales cercanas.