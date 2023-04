Buscará defensa de García Luna nuevo juicio; tiene nuevas pruebas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La defensa de Genaro García Luna, buscará un nuevo juicio para probar la presunta inocencia del ex secretario de Seguridad Pública de México.

Los abogados del exfuncionario solicitaron al juez Brian Cogan que aplace tres meses las fechas de vencimiento de mociones posteriores al juicio y la audiencia de sentencia, esta última prevista para el 27 de junio.

Expusieron que el motivo de los aplazamientos solicitados es permitir que la defensa continúe desarrollando evidencia en apoyo de una posible moción de la Regla 33”.

Dicha moción es para un nuevo juicio. De acuerdo con la defensa de García Luna, tras el veredicto que lo declaró culpable varias personas se han acercado con “nuevas pruebas potenciales” a favor del exfuncionario.

Aplazar las fechas, asegura, no perjudicará de ninguna manera al Gobierno de Estados Unidos porque Genaro García Luna no está en libertad y permanecerá detenido.

El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de cuatro cargos de narcotráfico y uno más por falso testimonio, en un juicio celebrado en Nueva York que se prolongó por más de cuatro semanas.

Here's the filing Garcia Luna's attorneys submitted to the court today: pic.twitter.com/LJJluZeIyy

— Jose Olivares (@jlosc9) April 3, 2023