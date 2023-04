Se acerca Tamaulipas a 185 mil casos de covid; reportan once este lunes y un deceso en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La Semana Santa inicia con un promedio diario de 12 nuevos casos de covid-19, luego de que este lunes tres de abril fueron reportados once más, además de un deceso, el cual ocurrió en el municipio de Victoria.

La defunción confirmada este día por la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) fue de un hombre de 71 años de edad, con lo cual la cifra total de mortalidad de la pandemia se eleva a ocho mil 137, mientras que la de positivos se acerca a los 185 mil.

El reporte oficial da cuenta de 184 mil 950 casos desde marzo del 2020, cuando se dio el primer positivo en Tamaulipas, mientras que los recuperados aumentaron a 176 mil 266, cifras que se dan en el marco del periodo vacacional de la Semana Santa, en los cuales suelen dispararse los contagios.

Por lo pronto, los once casos de las últimas 24 horas se presentaron en tres en Reynosa y dos en los siguientes municipios: Matamoros, Victoria, Tampico y Madero, destacando estos dos últimos por ser los que más cantidad de vacacionistas reciben en esta temporada.

Por lo que hace al semáforo epidemiológico de riesgos, las autoridades correspondientes aún no hacen ajuste alguno desde el 27 de febrero pasado, cuando los 43 municipios fueron “pintados” de verde, apuntalando el estatus estatal en este color.

Ante la posibilidad de más contagios, la SST pidió a la población recordar que “las medidas de prevención para protegernos del covid-19 y de las enfermedades respiratorias son permanentes, como el cubrirte con el antebrazo al estornudar, mantener la sana distancia y lavarnos las manos con frecuencia”.

Este exhorto se da en el contexto del ingreso de la entidad a una nueva curva ascendente de casos, toda vez que el once de marzo la semana cerró con el más bajo promedio diario de positivos en lo que va del año, que fue de 19; a la siguiente aumentó a 36 y posteriormente tuvo una ligera reducción a 36, para dispararse en la inmediata anterior hasta los 45, como media estatal.