Trump vende camisetas con su rostro y mensaje de ‘No culpable’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos (2017-2021), acusado de hacer pagos irregulares a una actriz porno para que no hiciera pública una relación sexual entre ambos, ha puesto a la venta camisetas con su rostro y el mensaje “no culpable” para recaudar fondos para su campaña electoral.

La prenda con la imagen de Trump, que emula la foto de una ficha policial, se puede conseguir aportando un mínimo de 47 dólares a su campaña para conseguir la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Trump se declaró no culpable de los 34 cargos que se le imputan en relación con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, para que no hiciera pública una relación sexual entre ambos.

El ex mandatario, que se ha convertido en el primer presidente estadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan, Juan Manuel Merchan, poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.

La campaña del republicano ha afirmado haber recaudado más de siete millones de dólares desde que el expresidente fue imputado el pasado viernes.

Trump es uno de los cuatro aspirantes que han lanzado oficialmente su campaña para ser el candidato del Partido Republicano en 2024. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ha expresado su intención de buscar la reelección, pero todavía no se ha presentado formalmente.

of course the Trump campaign is spamming people with a link to buy a $47 shirt with a fake Trump mugshot on it. pic.twitter.com/4STTU4Pl0P

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) April 4, 2023