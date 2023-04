¿Cambió a sus hijos por una mansión?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

MADRID, España, abril 4 (Agencias)

La mudanza de Shakira y sus hijos a Miami provocó todo tipo de reacciones. A pesar de que era una situación anunciada, revivió algunas polémicas, entre las que destaca que Gerard Piqué habría otorgado la custodia de Milan y Sasha a la cantante a cambio de que le dejara la mansión en la que vivieron en Barcelona por 12 años.

Para salir de España, la cantante le pidió la custodia total de los niños, misma que fue concedida a cambio, se dice, de la casa. Medios españoles aseguran que la mansión donde vivía la intérprete con los niños y, en su momento, con el deportista, fue el precio que la colombiana tuvo que pagar por dicho acuerdo.

A pesar de que los rumores surgieron hace tiempo, se hicieron más fuertes cuando se dio a conocer que Joan Piqué, padre de Gerard, en calidad de administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, le pidió a su ex nuera, a través de una carta, que abandonara la mansión de Esplugues de Llobregat a más tardar el 30 de abril.

“Con esto una vez más se confirma que Piqué jamás estuvo preocupado por sus hijos ni por Shakira” y “literalmente otorgó la custodia total de los niños a cambio de una casa. Cada día me queda más claro que es una horrible persona”, son algunas de las reacciones que se leen en redes sociales al respecto.

En noviembre del 2022, medios internacionales reportaron que Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo por la custodia de los niños. Según la información que se filtró, los pequeños vivirían con su mamá, mientras que su papá podría visitarlos siempre que él quisiera.