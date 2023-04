Defiende AMLO a Trump: No estoy de acuerdo en lo que le están haciendo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió al ex mandatario estadounidense Donald Trump, a quien ayer le fueron imputados 34 delitos de falsificación de registros mercantiles en un tribunal de Nueva York.

Obrador dijo que no está de acuerdo en lo que le hacen al expresidente de Estados Unidos, lo cual tiene tintes electorales.

“Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales, con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al ex presidente Trump”, argumentó.

“Es que yo ya lo padecí y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron porque no quería que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo”, indicó.

“Que sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza, pero no impedirle a nadie que participe y pueden decir es que legalmente sí puede participar, sí, allá sí, aquí no. Allá si puede participar pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna. No sé si haya cometido delito, no me corresponde”, subrayó.

El respeto que se tiene que tener por la legalidad, no utilizar las leyes, no fabricar delitos para afectar adversarios”, puntualizó.

Trump dijo este martes que es víctima de la persecución de un presidente “lunático” que ha hecho de su país una “nación fracasada” y sostuvo que los cargos penales que le han imputado son una “interferencia” para impedirle llegar a la Casa Blanca otra vez.

Su primera declaración tras ser fichado e imputado penalmente en un juzgado de Nueva York este mismo martes fue una combinación de victimismo, duras acusaciones al presidente demócrata Joe Biden y al fiscal Alvin Bragg con una dosis de electoralismo.

“Nunca pensé que ocurriría algo así”, manifestó el expresidente que a sus 76 años aspira a ser elegido candidato republicano para las elecciones de 2024 con el fin de regresar a la Casa Blanca.

Trump fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles, de los que se declaró no culpable ante el juez Juan Merchan.

En 245 de historia de E. U. no había habido hasta ahora un expresidente que hubiera sido acusado penalmente.

“Este caso infundado se hizo para interferir en las elecciones de 2024 y debía ser desestimado de inmediato”, subrayó en su declaración.

Con información de: lopezdoriga.com