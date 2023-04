Escribió Jeremy Renner su última voluntad en el hospital, tras accidente

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Jeremy Renner prendió en diciembre de 2022 las alarmas debido a que sufrió un accidente cuando un quitanieves lo aplastó. Tras esto, el famoso tuvo que permanecer en el hospital por varios días en estado crítico y fue en este tiempo que el actor escribió su última voluntad.

Ahora que está más recuperado, Jeremy Renner dio una entrevista a Diane Sawyer a quien le contó todo sobre su accidente y el tiempo que pasó en el hospital después de haber sido operado y pasar un tiempo en recuperación.

Fueron durante estos días que Jeremy Renner escribió unos mensajes en su teléfono que servirían como su última voluntad que esperaba que su familia leyera. El famoso también admitió que hubiera muerto si no hubiera sido porque su sobrino Alex estaba con él.

Jeremy Renner señaló que se encontraba con su sobrino cuando el quitanieves pasó sobre él. De inmediato Alex llamó al 911 para pedir atención médica. Admitió que hubiera sido una “forma horrible de morir” si su sobrino no hubiera actuado de inmediato.

La periodista menciona en la entrevista con el actor la lista de fracturas que sufrió el famoso tras el fuerte accidente que vivió.

“Ocho costillas rotas en 14 lugares. Rodilla derecha, tobillo derecho roto, tibia de la pierna izquierda rota, tobillo izquierdo roto, clavícula derecha rota, hombro derecho roto. Cara, cuenca del ojo, mandíbula rota. Pulmón colapsado. Perforado desde la costilla, y el hígado”.

A pesar de haber pasado momentos críticos debido a este accidente, el famoso dijo que volvería a ser atropellado para salvar la vida de su sobrino ya que estaba tratando de ayudar a su sobrino a salir de la nieve cerca de su casa en Lake Tahoe.

“Elegí sobrevivir, esto no me va a matar, no hay manera (…), he perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y rellenado con amor y titanio”.

Con información de: milenio.com