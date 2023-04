Real Madrid golea al Barcelona y avanza a la final de la Copa del Rey

Barcelona, el club más ganador de la Copa del Rey, quedó eliminado al caer de manera amarga en su casa ante Real Madrid, que ganó por goleada 0-4 la Semifinal de Vuelta en el Camp Nou (1-4 global) y ‘factura’ su pase a la Final, donde enfrentará al Osasuna.

Como un buen Clásico, el partido no estuvo exento de polémicas, principalmente una jugada en la que David Alaba se barrió en el área y paró con la mano un centro de Raphinha que el árbitro no revisó en el VAR al considerar que el defensa del Real Madrid no tuvo intención, pues su brazo estaba apoyado en el césped.

Los duelos personales se repitieron: Vinícius Júnior contra Ronald Araújo, Raphinha contra Camavinga, mientras Gavi era el jugador con más movilidad en la zona ofensiva del Barcelona, mientras el Real Madrid apostaba a conjuntar a Benzema con Vinícius, sin mucho éxito en la primera parte.

El juego explotó justó en el minuto 45 de la primera parte, cuando Barcelona falló una opción en ataque, el Real Madrid recuperó y armó un rápido contragolpe que permitió, por fin, la combinación entre Benzema y Vinícius, quien dentro del área definió con un toque que engañó a Ter Stegen y venció la barrida de Balde en la línea del área, para el 0-1 y el empate global.

Barcelona regaló de manera insólita la primera opción del segundo tiempo al Real Madrid, y el goleador Karim Benzema no la desaprovechó, al definir con claridad y calidad en el minuto 50, con un toque preciso al poste izquierdo.

Completamente dormida, la defensa del Barcelona regaló el 0-3 en en 58, cuando Kessié cometió penalti sobre Vinícius Júnior. Benzema volvió a anotar y sentenció la eliminatoria, pues lucía imposible una reacción azulgrana en los 30 minutos que faltaban.

Claro que pelearía con todos sus recursos el equipo de Xavi, que envió a Ferran Torres y Ansu Fati como relevos para buscar una milagrosa remontada.

Pero nada funcionó. El Real Madrid consiguió el cuarto, el del triplete de Benzema, ‘facturó’ en el Camp Nou y se metió a la Final de la Copa del Rey con una goleada indiscutible ante el Barcelona, que vuelve a sufrir ante su acérrimo rival.