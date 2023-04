Días de guardar

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

No podemos ser aguafistas.

La tradición religiosa fue la que dio pie al asueto, que luego se volvió tradición pagana, hablando en términos generales.

Hay tanta gente, que igual alcanza para llenar las payas y centros recreativos “de agua”, como para hacerlo en los oficios religiosos propios de la temporada y habrá otro tanto, quienes porque no quieren o no pueden salir, igual se quedan en sus casas.

Entre lo más acendrado de las tradiciones mexicanas y universales nos encontramos en estos días.

En la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, ayer al medio día el Obispo de la Diócesis de Victoria, Monseñor OSCAR EFRAÍN TAMEZ VILLARREAL, ofició la Misa Crismal, en la que se consagraron los óleos y los sacerdotes renovaron votos.

La celebración es preámbulo de lo que se denomina el triduo de la Pascua, los días jueves, viernes y sábado santos, en los que los cristianos recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Dios vivo hecho hombre.

También son los días en que playas, ríos y lagunas se abarrotan de los paseantes aprovechando el asueto.

Antes se decía que era por el inicio de la temporada de mayor calor, pero en los últimos años, al menos, el clima no ha sido tan generoso, especialmente en el viernes santo.

Los pronósticos son que desde hoy empieza a descender la temperatura en el territorio tamaulipeco, con fuertes vientos y lluvias, a las que no serán extraños los destinos playeros.

Como quiera, desde las vísperas ya se reportaban agotadas las reservaciones en los hoteles, que para este fin de semana “vendieron todo” con mucha anticipación.

“Como sea”, el ambiente costeño, donde se preparó la atención de los visitantes por parte de autoridades y prestadores de servicios, con un sinfín de actividades públicas y privadas, significa el mayor punto de atracción.

Hubo quienes “practicaron” de manera personal –y los demás tomaron nota-, tres semanas atrás, cuando, en “el puente del Benemérito”, estando el ventarrón y el frío, como quiera mucha gente local y venida de fuera colmaron las playas tamaulipecas.

Hay vigilancia, hay patrullas y centros de orientación y apoyo a los turistas, en los trayectos y los destinos, hay infraestructura, oferta y calidez en la atención a los visitantes, como para el debido disfrute.

¿Qué falta?

Que los paseantes tomen las debidas precauciones, para no irse a sumar a la estadística de las consecuencias de no hacerlo.

No maneje cansado –sin dormir lo justo, con dolencias físicas, o por extenuantes jornadas-; si toma o ingiere cualquier sustancia que altere sus sentidos, no maneje; modere su velocidad, conduzca a la defensiva y no dé por hecho que quien viene de frente se va a hacer a un lado.

Igual cuide los alimentos y bebidas que consumirá en su lugar de diversión, que estén en buen estado; no ingrese al agua antes de cumplirse los tiempos para la digestión y no se arriesgue en profundidades y corrientes peligrosas.

Tome la distancia y guarde respeto, tenga ubicadas a las autoridades y personal de auxilio, por si se les requiere y diviértase mucho, descanse, conozca, disfrute.

¿Que cuándo hay pa’ carne es Cuaresma?

Aproveche, pero modérese.

En Victoria Capital, el ya tradicional “Sanmarcazo”, organizado por el ayuntamiento liderado por EDUARDO “Lalo” GATTÁS, desde inicios de semana ha hecho las delicias de propios y extraños.

Música en vivo y baile para los adultos; juegos y actividades lúdicas para los menores; vendimia y convivencia, de la que el propio alcalde y su esposa LUCY DE GATTÁS, con sus hijos GALY, JACOBO Y ABRAHAM, han disfrutado entre los asistentes.

Acá también este fin es el que se espera de mayor afluencia, cuando el asueto se generaliza en todos los centros de trabajo, incluidas las dependencias gubernamentales del estado y los municipios que desde ayer empezaron a dar salida a los empleados.

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA realizaría un recorrido por las principales carreteras del Estado y hasta los principales destinos, para acompañar a los paseantes y visitar los puestos de vigilancia, orientación, apoyo y auxilio al turista.

Por ahí nos vemos.

Ya habrá oportunidad, regresando de esta jornada, para volver a ocuparnos de los actores públicos, con sus asideras y arietes, especialmente “los desmañanados” que ya andan tejiendo camino de la elección general del año entrante.

Y de los perversos y pervertidos, los corruptos y corruptores que andan escupiendo “al cielo”, pensando que de regreso les van a llover billetes y privilegios.

Se quedaron bordando en los viejos tiempos, cuando se entendían con los de su calaña, porque compartían las mismas miserias e ignorancia.

Pero de ello no vamos a hablar ahora.

Son días de guardar.

Volveremos… D.M.