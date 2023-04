Nada frena aumento de los alimentos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Mientras cuatro de cada diez mexicanos se encuentran en situación de pobreza laboral, la política para contener el encarecimiento de los productos de la canasta básica no rinde los resultados deseados.

En particular, los alimentos siguen “por las nubes”, destaca México ¿Cómo Vamos?, organismo social especializado en evaluación de la economía, pues presentan un aumento anual de 10.92 por ciento, hasta marzo pasado.

Entre alimentos centrales de la dieta mexicana que continúan al alza puntean la tortilla de maíz, que cerró con un incremento anual del 14 por ciento, así como la harina de trigo, con 27.25, y el pan de caja, con 18.90.

Por su parte, otro indispensable en la mayoría de las cocinas de país, como lo es el huevo, también acumula un aumento considerable desde marzo del 2022, el cual es del 28.62 por ciento y el mes pasado acumuló otro punto porcentual.

Asimismo, MCV recuerda que los alimentos y las bebidas no alcohólicas contribuyeron con 3.08 puntos a la inflación general, que el mes pasado cerró en 6.85 por ciento.

¿Y LOS ENERGÉTICOS?

Solamente el gas licuado de petróleo “salva” a los mexicanos de los aumentos que tanto les afectan pues la electricidad registra un incremento a tasa anual del 4.51 por ciento y la gasolina Magna, la de mayor consumo, de 3.08, puntualiza el organismo.

Por último, tal como lo ha venido informando semana tras semana El Diario de Ciudad Victoria, el precio del gas LP sí ha bajado, a razón de 21.32 por ciento en promedio en el país, con relación al 2022.