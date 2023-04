Piden animalistas Fiscalía Especializada de Maltrato Animal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Patricia Azuara

Activistas en pro de los animales, pidieron la creación de una Fiscalía Especializada en Maltrato Animal, que cuente con personal experto en el tema, para que den agilidad a las carpetas de investigación y que en verdad haya castigo para quienes cometan maltrato.

La fundadora del Refugio de Animales “Santa Rosa de Lima”, Mía Fressy, reveló que solo seis de las 156 denuncias avanzaron y sé lograró el rescate de perros en abandono; el resto están archivadas desde hace más de cinco años.

Reconoció que el tema de justicia para el maltrato animal, avanza a pasos muy lentos, pues desde que se aprobó la ley que defiende a estos seres vivos, no existe ningún detenido por este delito.

Y el maltrato animal continúa presentándose en Tamaulipas, desde golpes, abandono, hasta violaciones de algunos mamíferos y aves.

“Las personas deben entender que son seres vivos, que así como a nosotros nos duele un golpe o te duele estar sin comer, así le duele a un animalito, ellos sienten, les duelen los golpes”.

Aplaudió que gracias a la labor de las organizaciones, la cultura de la denuncia cada día más. Además, dijo, ya comienza a sentirse más confianza en las autoridades, porque ya demostraron que sí acuden a los llamados y reportes.

“El problema es que sólo hacen el rescate, pero no hay multas, ni aprehensiones. El día que se logré eso, la gente va a pensar dos veces en maltratar un animal. No solamente es ir y quitar al animal, es también, que metan gente a la cárcel, que apliquen multas, porque los refugios ya están saturados, no solo es ir y rescatar, es castigar también”.