Tragedia aérea en Florida: 4 muertos

AGENCIAS.-

Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, murieron en un posible accidente aéreo en aguas cercanas a la costa de Florida en el Golfo de México.

Los fallecidos, dos matrimonios, despegaron en una avioneta desde el aeropuerto de Venice, Florida.

Poco tiempo después del despegue, el aparato se precipitó al mar por causas desconocidas.

Las autoridades locales se encuentran investigando las circunstancias del siniestro.

Los fallecidos fueron identificados como William Jeffrey Lumpkin, de 64 años, quien pilotaba la nave; Patricia Lumpkin, de 68; Ricky Joe Beaver, de 60, y Elizabeth Anne Beaver, de 57, todos del estado de Indiana.

Our Marine Patrol officers spent overnight assisting @VenicePoliceFL, @CityofVeniceFL and @SarasotaSheriff following a plane crash near the Venice Fishing Pier. The crash happened Wednesday evening around 9:30 p.m. pic.twitter.com/BBaI8KxwzW

— Sarasota Police Department (@SarasotaPD) April 6, 2023