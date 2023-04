Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Mauricio Zapata

Era el día que Chuy Garza López fue traicionado y negado por alguno de sus 12 cuates.

De acuerdo con El Evangelio, según Lucas “El Pato” González, ese sería el último día de Chuy.

En la pasada entrega, se llevó a cabo la última cena, la cual fue en una palapa, allá en la colonia Sosa con carne asada y cheve.

Chuy tenía su bote de cerveza en una mano y volteó a ver a sus amigos y dijo: “Uno de ustedes me va a poner dedo con los ministeriales”. “Peter” se sintió aludido y dijo, “seré yo, mi Chuy”. “No, tú no, pero me vas a desconocer, vas a ver”.

Para entonces, el gobernador Áfrico, había ordenado ya la detención de Chuy, entonces la policía, encabezada por el general Sergio Hernando Caifás Chávez, emprendieron la búsqueda del susodicho.

“Seré yo”, espetó Judas Iscariote. Chuy en silencio le sirvió su pedazo de carne y una quesadilla en su plato de unisel y se lo entregó sin decirle nada. Con cerveza en mano les dijo que quizás esa sería la última vez que se verían y predijo su muerte.

La raza no lo tomó muy en serio, “no te azotes, Chuy, mejor brindemos”, alzaron su bote de Tecate light y siguieron comiendo y bebiendo casi hasta la medianoche.

En el karaoke, mientras don Chago y Pipe cantaban “Moneda sin valor” de los Invasores de Nuevo León, Chuy vio que Judas se había salido y se subía a una camioneta con rumbo desconocido. Lo mejor estaba por venir.

Judas Iscariote había abandonado la cena cuando ya se había acabado la carne asada y en el asador solo quedaban tortillas de maíz tostadas y algún pedazo de pollo quemado.

Jesús lo había visto marcharse de la palapa en donde celebraron esa última cena.

Se había subido a una camioneta que pasó por el lugar. Los demás comenzaron a despedirse. Chuy permaneció serio y en silencio, solo estiraba el puño derecho para chocarlo entre sus discípulos, que uno a uno se iban yendo.

Mientras tanto, Judas había llegado a otro lugar en donde los ministeriales tenían otra carne asada. Comenzaron a platicar y lo persuadieron para que les dijera dónde estaba su maestro.

En medio del calor de las cervezas lograron sacarle información sobre lo que habían hecho y, sobre todo, dónde estaba Chuy. A cambio le dieron en un sobre amarillo rectangular 30 billetes de cien pesos.

Chuy acostumbraba a caminar muy temprano por el Paseo Méndez y fue ahí donde lo sorprendieron. Iba todo un comando, a bordo de tres patrullas con soldados, ministeriales y elementos de la recién creada Guardia Estatal.

Al llegar con el grupo, Judas vio a Chuy y se dirigió hacia él. “¡Hola, Rabí!”, le dijo y le dio un beso cariñoso. El maestro le preguntó que a qué había venido, y él mismo se respondió: “Judas, ¿con un beso me estás dando una puñalada en la espalda? ¡Qué poca madre! ¡Te la bañaste! Para eso me gustabas, pinche culo”, le señaló.

De inmediato los policías se acercaron y abrazaron entre dos a Chuy para arrestarlo. Otro lo esposó y a empujones lo subieron a la camioneta blanco con guinda. Judas caminó hacia el lado contrario con la cola entre las patas y tocándose la bolsa de atrás del pantalón para sentir que llevaba su dinero y se alejó.

En el camino del Paseo Méndez a las instalaciones de la Policía Ministerial fueron golpeando a Chuy. Tomaron todo el 17 hasta Carrera Torres y de ahí derecho hasta esos separos. En el semáforo del Ocho Carrera le soltaron un “sape” en la nuca y más adelante, frente a Soriana Central lo patearon en las costillas.

Para entonces habían agarrado a algunos de los cuates de Chuy. Al “Peter” le preguntaron si lo conocía, “no, la neta no sé quién sea ese vato”, les dijo. Pero no le creyeron y le insistieron ya con una bofetada, “¡¿Qué si lo conoces, cabrón?!”. “Ya le dije no”, señaló asustado. En una tercera pregunta, volvió a decir que no, que nunca lo había visto.

Ya en una celda frente a un Agente del Ministerio Público comenzaron a sacarle a la fuerza una declaración con agua mineral en la nariz, con toques en un bote de agua de 200 litros y también hundiéndole la cabeza en el agua para tratar de ahogarlo. Comenzaba la tortura.

Mañana el juicio, en donde el fiscal Poncio Barrios Pilatos no sabía si atraer el caso o dejárselo a las autoridades federales; aunque la crucifixión parecía inminente porque ya habían mandado a comprar material a la maderería El Pinal.

La pasión de Chuy conmovió a toda la tierra prometida.

Mañana la última parte de este recuento.