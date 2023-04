Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El templo permanece cerrado y no se abre hasta las 12 del mediodía

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Feligreses hicieron fila bajo la lluvia para entrar a catedral a la liturgia del Sábado de Gloria, ya que el templo abre sus puertas hasta las 12 del mediodía para iniciar con las actividades de este día Santo, cuando se realiza la bendición del agua y de los sirios pascuales.

Se instalan puestos frente a Catedral

Desde las 10 de la mañana empezó a llegar gente a las puertas de entrada del templo mayor de los católicos, sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que estaba cerrada la Catedral, por lo que empezaron a hacer una fila afuera por la calle Emilio Carranza a esperar que los dejen a entrar para esta actividad.

En su mayoría son personas de la tercera edad, que cargan con botellas y frascos de agua para este acto religioso que se efectúa en el llamado sábado de Gloria, que es el momento, de acuerdo a las escrituras bíblicas, cuando Jesús entrará al cielo una vez que fue crucificado por los romanos.

Frente a la iglesia catedral se instalaron ya diversos puestos de personas que venden botellas de agua y sirios para la bendición de este día, sin que aún se haya interrumpido la circulación por la calle Emilio Carranza, esperando que este 8 de abril también concurra una gran cantidad de personas a estos actos religiosos.

Son los 2 últimos días de Semana Santa

El sábado de Gloria y el Domingo de resurrección son los últimos días de la Semana Santa, en el primero durante este día, la Iglesia Católica no realiza eucaristías, no toca las campanas, el altar está despojado y no se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de los pecados y cuando cae la noche en el Sábado Santo se produce la Vigilia Pascual, que concluye con la Liturgia Eucarística.

Mientras que el domingo de resurrección o de pascua, se trata del día en el que Jesús resucitó tres días después de ser crucificado en Viernes Santo. Así, la Pascua marca el final de la Semana Santa al cerrar el Triduo Pascual, también conocido como los tres días santos, que a abarcan viernes, sábado y domingo.