Karol G arremete contra revista por excesiva edición de la portada

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Karol G compartió un par de imágenes en su cuenta de Instagram que fueron acompañadas por un contundente mensaje en el que señalaba que la revista GQ editó de manera excesiva la portada en la que aparece modelando un vestido verde.

La intérprete de “Mañana será bonito” mencionó que le hizo saber sus inconformidades a la publicación sobre la forma en la que lucía y, a pesar de esto, lanzaron la edición.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco a la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante.

Además, la famosa señaló que la manera en la que es retratada en la portada de la revista representa una falta de respeto para todas aquellas mujeres que no logran sentirse cómodas con su cuerpo por los estereotipos de la sociedad.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finalizó.