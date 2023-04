Spofity crea una playlist para Piqué, en apoyo a Shakira

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La plataforma de música Spotify se mostró solidaria con la cantante Shakira, luego de que el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, emitiera unos comentarios que fueron catalogados como xenófobos por muchos de los internautas.

Esto apelando a la nacionalidad de la cantante y a los fans de Latinoamérica. Con esto en mente, el ex defensor fue criticado luego de que señalara haber sido atacado por muchos fanáticos durante los últimos meses.

“Mi ex pareja es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, señaló Piqué.

Esto desató la molestia de miles de usuarios que tachaban a Piqué de estar actuando con “xenofobia” pues consideraban que su comentario sobre la descendencia de su ex pareja no venía al caso.

Por su parte, Shakira se limitó a contestarle a Piqué con un tweet donde decía estar “orgullosa de ser latinoamericana”, junto a decenas de banderas de todo el continente.

De esta manera, Spotify, que es un conocido aliado de la cantante, aprovechó el boom de estas declaraciones para respaldar a la cantante, creando una playlist llamada ‘Orgullosa de ser latinoamericana’, la cual incluye varios de los éxitos de la colombiana, además de la participación de algunos otros exponentes de Latinoamérica. En la descripción de esta lista de canciones, Spotify escribió “Perdón que te salpique”, haciendo referencia a una de las frases que Shakira dice en su tema con Bizarrap, la cual también se ha vuelto viral por hacer referencia a su expareja. Dentro de dicha lista de reproducción, además de contar con algunos de los éxitos de Shakira, se incluyen canciones de artistas consolidados como Bad Bunny, Peso Pluma, Grupo Firme, Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Karol G, entre muchos otros.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Con información de: mediotiempo.com