Confirmado, habrá bioserie de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (Agencias)

Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, su hijo confirmó que se haría una bioserie de su padre. Hasta el momento son pocos los detalles que se han ido revelando de esta producción.

Sin embargo, Maria Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, se destapó como una de las actrices que estará presente en este homenaje. Es así que parece que cada vez falta menos para que esta bioserie sea estrenada.

Tras esta revelación surgieron más preguntas, aunque las dudas sobre los personajes o temas que se tocarán no han sido esclarecidas, pues hay que recordar que existen diversos problemas personales entre algunos miembros del elenco de “El Chavo del 8”.

Los pleitos legales por algunos nombres de los personajes que aparecieron en la serie, tanto como de propiedad intelectual hasta por amoríos, son algunos escándalos que hay alrededor del estreno de esta bioserie.

La primera en confirmar su participación fue María Antonieta de las Nieves, pues reveló al programa “Venga la Alegría: Fin de Semana” que fue invitada a participar y estará encantada de tener una participación que de una vez dejó en claro, “no será un papel chiquito”.

“Me siento muy orgullosa y muy agradecida a dios por tanto trabajo. No, no va hacer especial, va a ser total como la ‘Chilindrina’, especial no puede ser, especial es un papelito y se acabó, voy a participar en toda la serie”, dijo.