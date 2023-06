Conductoras de ‘Hoy’ ponen de cabeza a San Antonio para encontrar el amor

Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Legarreta pusieron a San Antonio de cabeza para pedirle encontrar el amor luego de que, hace unas semanas, anunciaran sus rupturas con sus respectivas parejas.

Yalitza, una invitada especial de la emisión, habló sobre San Antonio y por qué las personas tienen la creencia de ponerlo de cabeza para conseguir un romance de telenovela.

“Es una costumbre aquí en México trabajar con San Antonio. (Se pone de cabeza porque) se dice que es como castigarlo para que te traiga el amor. Cuando ya llega lo debes voltear y solo es una tradición aquí en México, porque en España o Italia no se hace y no lo deben poner. Deben dejar a su San Antonio de cabeza, aunque traiga niño, no lo quiten, el niño simboliza un comienzo”, mencionó la mujer.

Agregó que lo más importante es tener fe en que funcionará, pues de lo contrario no rendirá frutos.

“Vamos a hacer un baño bien importante porque también tenemos que limpiar nuestra aura. Entonces vamos a tomar agua y vamos a colocar pétalos rojos, también le podemos poner miel, sal, perfume y ustedes se hacen este baño el día de hoy. Lo más importante es tener fe de que ese amor va a llegar y cuando se consuma la vela en la manzana, lo vamos a envolver en nuestra ropa interior”, puntualizó.

En un momento, Legarreta pidió a sus compañeros que le entreguen una moneda, pues de acuerdo con Yalitza, trece hombres deben entregarle una moneda cada uno para concluir.

“Te pido por favor que me regales una moneda para que llegue el amor a mi vida”, dijo Andrea Legarreta a Raúl Araiza.

“A mí me enseñaron a pedir bien y muy bonito. (Quiero un novio) muy guapo, con mucho cuadrito y con mucho dólar, mucho euro, muy chistoso y que le guste el agua de jamaica”, mencionó Galilea Montijo mientras colocó de cabeza a San Antonio.

Con información de: telediario.mx