Todos llevamos una Lady Tepito dentro; asegura Daniela en nuevo video

Mejor conocida ahora como #LadyTepito, Daniela ‘N’, apareció en un nuevo video en el que aclara, según ella, el por qué se puso ‘pendej@’. Con un video de Peso Pluma de fondo, la lady hace nuevas revelaciones.

La mujer que fue grabada en días pasados lanzando amenazas y groserías a un grupo de personas que se manifestaban afuera de la Fiscalía capitalina por el caso del feminicidio de Lesly Martínez, volvió a aparecer en un video que subió a las redes sociales.

Al inicio aclaró que sí es ella la que sale en el video pidiendo una disculpa seria y con respeto…

«Y para las personas que dicen que me da miedo, que me escondo, que ya ni he de salir… no ni madres, tengo cosas que hacer también.

“Y por si no lo sabían el por qué me puse pendej@, porque no lo suben, solo dicen lo que les conviene, yo me puse pendej@ porque empujaron a una persona de la tercera edad, ¿cómo ver… piden respeto empujando a una persona al lado de mí? O sea, eso no sacan, solo sacan sus [email protected], pero no sacan que también se pasan de ver… con personas de la tercera edad. O sea, no mamen.

¿Qué opinas de las personas que se burlan de ti?

“Me vale ver…. Pero gracias a la banda que me apoya, hombres y mujeres. Y no se hagan…

“Todos llevamos una LadyTepito dentro, a mí no me vengan con mamadas que nadie dice groserías, a mi me grabaron que fue diferente y a mucha pinche honra, yo no trago gente.

«Y para su pendeja información, no necesito que me corran, yo soy mi propia jefa, yo soy comerciante, no digan mamad….

Así se expresó la LadyTepito que se hizo viral desde hace días por su forma soez de encarar a familiares de una víctima de feminicidio.

En este video no se observa que las manifestantes empujen a nadie de la tercera edad:

DE PENA AJENA!

Volvió a hablar d corrido Daniela.

Puso un video de Peso Pluma y dijo q todos llevamos una #LadyTepito adentro

Q todos dicen groserías, pero q a ella la grabaron.

Según ella se “puso pendeja” afuera de @FiscaliaCDMX xq empujaron a una persona d la 3ª edad.

Así ella pic.twitter.com/EysPDwr2RV — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 13, 2023

Con información de: excelsior.com